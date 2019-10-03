Зеленые человечки прилетели: Жители Северодвинска сняли на видео НЛО
«Срочно вызывайте Малдера и Скалли», «Я знал, ОНИ существуют», «За водкой прилетели», - и куча подобных комментариев от ироничных до издевательских появились в соцсетях Северодвинска. Причиной этому стало опубликованное видео с неопознанным летающим объектом. зависшим над городом.
- Вчера я снял на телефон НЛО, которое зависло в районе улиц Железнодорожная-Советская, - написал 1 октября в группе «Северодвинск ONLINE» местный житель, пожелавший остаться неизвестным, ибо «точно признают сумасшедшим».
По словам автора, висевший в небе объект можно было бы принять за квадрокоптер, однако знающие люди заверили, что это не он. Особенно это заметно при приближении объектива. Тогда в поле зрения попадают вращающиеся вокруг оси элементы корпуса, и светящиеся огни. Квадрокоптеры выглядят иначе.
Немного повисев в небе, летающая тарелка внезапно исчезла. Что это было - жители Северодвинска гадают до сих пор. А наиболее веселые шутят про зеленых человечков и советуют меньше пить, тогда никакие гуманоиды мерещиться не будут.
Над Северодвинском заметили НЛО.Видео: ВК "Северодвинск ONLINE"
ИСТОЧНИК KP.RU