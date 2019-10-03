Зеленые человечки прилетели: Жители Северодвинска сняли на видео НЛО

СЕГОДНЯ 16:10 2019-10-03T16:10:45+03:00

Серебристый объект мирно висел в небе над городом и никого не трогал

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«Срочно вызывайте Малдера и Скалли», «Я знал, ОНИ существуют», «За водкой прилетели», - и куча подобных комментариев от ироничных до издевательских появились в соцсетях Северодвинска. Причиной этому стало опубликованное видео с неопознанным летающим объектом. зависшим над городом.

- Вчера я снял на телефон НЛО, которое зависло в районе улиц Железнодорожная-Советская, - написал 1 октября в группе «Северодвинск ONLINE» местный житель, пожелавший остаться неизвестным, ибо «точно признают сумасшедшим».

По словам автора, висевший в небе объект можно было бы принять за квадрокоптер, однако знающие люди заверили, что это не он. Особенно это заметно при приближении объектива. Тогда в поле зрения попадают вращающиеся вокруг оси элементы корпуса, и светящиеся огни. Квадрокоптеры выглядят иначе.

Немного повисев в небе, летающая тарелка внезапно исчезла. Что это было - жители Северодвинска гадают до сих пор. А наиболее веселые шутят про зеленых человечков и советуют меньше пить, тогда никакие гуманоиды мерещиться не будут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1274" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/735673" frameborder="0"></iframe> Над Северодвинском заметили НЛО.Видео: ВК "Северодвинск ONLINE"

ИСТОЧНИК KP.RU