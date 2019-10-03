2019-10-03T16:48:54+03:00
Спорт

За победу на Олимпиаде-2020 спортсмены из Петербурга получат по пять миллионов рублей

Деньги для "золотых" атлетов выделят из бюджета Северной столицы
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Петербургским спортсменам за победу на Олимпиаде в Токио выплатят по 5 миллионов рублей.Петербургским спортсменам за победу на Олимпиаде в Токио выплатят по 5 миллионов рублей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Спортсмены из Санкт-Петербурга в преддверии XXXII летних Олимпийских игр и XVI летних Паралимпийских игр 2020 года получили мотивацию от правительства города. Участники и победители спортивных соревнований мирового масштаба получат крупные денежные выплаты. Премии зависят непосредственно от результата.

- Размер премии для участников будущих летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые в 2020 году состоятся в Токио, составляет 50 тыс. рублей. Премия за первое место – 5 миллионов рублей, за второе – 2,5 миллионов рублей, за третье – 1,5 миллиона рублей, - сообщают в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Выплаты достанутся членам сборных команд Российской Федерации и их тренерам, которые ведут непосредственную подготовку спортсменов из Санкт-Петербурга. Соответствующее постановление уже утверждено Администрацией города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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