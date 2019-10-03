За победу на Олимпиаде-2020 спортсмены из Петербурга получат по пять миллионов рублей
Спортсмены из Санкт-Петербурга в преддверии XXXII летних Олимпийских игр и XVI летних Паралимпийских игр 2020 года получили мотивацию от правительства города. Участники и победители спортивных соревнований мирового масштаба получат крупные денежные выплаты. Премии зависят непосредственно от результата.
- Размер премии для участников будущих летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые в 2020 году состоятся в Токио, составляет 50 тыс. рублей. Премия за первое место – 5 миллионов рублей, за второе – 2,5 миллионов рублей, за третье – 1,5 миллиона рублей, - сообщают в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.
Выплаты достанутся членам сборных команд Российской Федерации и их тренерам, которые ведут непосредственную подготовку спортсменов из Санкт-Петербурга. Соответствующее постановление уже утверждено Администрацией города.
ИСТОЧНИК KP.RU