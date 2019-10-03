2019-10-03T16:13:36+03:00
Общество

Роспотребнадзор проверил качество питьевой воды в Петербурге

Также специалисты измерили концентрацию загрязнителей атмосферного воздуха
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге качество питьевой воды и атмосферного воздуха проверил РоспотребнадзорВ Петербурге качество питьевой воды и атмосферного воздуха проверил РоспотребнадзорФото: Алексей БУЛАТОВ
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Специалисты Роспотребнадзора провели проверку качества питьевой воды и атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге. В четверг, 3 октября, управление отчиталось о результатах мониторинга, отметив, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе на сентябрь 2019 года оценивается как благополучная.

- Для оценки качества питьевой воды систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнено 912 исследований на выходах из станций водоподготовки перед подачей в распределительную сеть и 1427 проверок непосредственно в распределительной сети, - сообщили в петербургском Роспотребнадзоре, заявив, что вся вода соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Также в 59 мониторинговых точках Петербурга проведено 1576 исследований атмосферного воздуха. Оказалось, что концентрация основных загрязнителей ниже допустимых значений, которые могли бы оказывать негативное влияние на здоровье петербуржцев.

В целом санитарно-эпидемиологическая обстановка в Петербурге вполне нормальная. За последнее время в городе не было зарегистрировано аварийных ситуаций, которые могли бы негативно повлиять на экологию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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