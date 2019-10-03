В ноябре 39 музеев Петербурга станут бесплатными

СЕГОДНЯ 16:49 2019-10-03T16:49:50+03:00

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С 14 по 16 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге будет проходить Международный культурный форум. В честь этого события в течение первой половины ноября, с 1 по 16, жители и гости Северной столицы смогут посетить 39 музеев города совершенно бесплатно. Кроме того, в это время также пройдут сотни концертов, выставок, спектаклей, кинопоказов, лекций и мастер-классов.

- По бесплатному электронному билету участники Общественного потока Форума смогут посетить 39 музеев города, в числе которых Государственный Эрмитаж, Русский музей, Музей истории Санкт-Петербурга, Исаакиевский собор, Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства и другие известные площадки, - сообщили организаторы форума.

Главное событие в дни форума — открытый лекторий «Культура 2.0» — специальный дискуссионный проект о технологиях в современной культуре, который пройдет в центральном выставочном зале «Манеж».

Для того, чтобы бесплатно посетить лучшие музеи Петербурга, необходимо зарегистрироваться на сайте форума, а после скачать электронные билеты.

ИСТОЧНИК KP.RU