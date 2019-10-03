2019-10-03T17:17:47+03:00
Происшествия

Свинтили ковш с экскаватора: За мошенничество со страховкой три петербуржца получили от 3 до 7 лет тюрьмы

Подельникам удалось получить многомиллионную выплату с одной компании и не получилось с другой
Петр КИБЕР
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За попытку получить многомиллионную страховку три петербуржца отправились в колонию.За попытку получить многомиллионную страховку три петербуржца отправились в колонию.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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Суровое наказание назначил троим подельникам Петроградский районный суд Санкт-Петербурга. Жителей Северной столицы обвиняли в мошенничестве при получении страховых выплат. Самый большой срок - 7 лет «достался» организатору преступного сообщества. Еще двое получили 5 лет и 3 года соответственно. Заработать денег мужчины решили свинчивая ковши с экскаваторов.

- В 2015 году один из обвиняемых заключил договор страхования строительной техники, бывшей в собственности у компании, в которой он являлся генеральным директором, на сумму 18 миллионов рублей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Впоследствии технику - экскаватор и погрузчик отвезли за город и свинтили с них детали - ковши, стрелы и прочее. После чего последовало обращение в страховую компанию Там, правда, в факте кражи усомнились и обратились в полицию.

Пока шло расследование, два и трех подельников провернули аналогичную махинацию с другой страховой компанией на внушительную сумму в 14,5 миллионов рублей.

Сами фигуранты вину не признали, но суд все же дал им реальные сроки. Организатор получил семь лет колонии, гендиректор фирмы, у которого «воровали» части техники - пять, а тракторист-механик, знавший как и что разбирать - три.

ИСТОЧНИК KP.RU

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