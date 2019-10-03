Вкусно и полезно: В гимназии №56 проверили качество школьных обедов

СЕГОДНЯ 18:30 2019-10-03T18:30:44+03:00

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В столовую гимназии №56 Петроградского района сегодня пришли обедать не только школьники. Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров присоединился к трапезе вместе с учениками. В гимназию он приехал для проверки качества питания школьников. Вместе с руководством гимназии Вячеслав Макаров осмотрел помещение столовой и пищеблок.

- Тема организации детского питания в школах требует повышенного внимания, причем как со стороны контрольных организаций, так и общественности. От того, как сегодня питаются наши дети, в каких условиях они растут и учатся, зависит наше с вами будущее, - прокомментировал председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Проверка показала, что детские завтраки и обеды сбалансированы по содержанию белков, жиров и углеводов, а также содержат все необходимые для детского организма витамины и полезные вещества. Питание школьников в гимназии №56 отвечает всем требованиями и стандартами Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU