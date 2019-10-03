2019-10-03T18:48:03+03:00
Общество

В Петербурге мигрантов «отметят» QR-кодами

Нововведение предложили для того, чтобы приезжие платили налоги
Петр КИБЕР
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Платить по QR-коду просто и быстро. Такие, индивидуальные, предлагают выдать каждому работающему мигранту.Платить по QR-коду просто и быстро. Такие, индивидуальные, предлагают выдать каждому работающему мигранту.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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В Петербурге, как и в любом большом городе, полно мигрантов. Они стали частью привычной жизни, работают водителями, продавцами, дворниками и так далее. Большинство из них находится в Северной столице легально, имеют патент на работу. Вот только налоги с них до казны доходят слабо.

- У нас есть проблема с платежами трудовых мигрантов. Число патентов увеличилось на 6 тысяч - рассчитывали на полмиллиарда больше получить, чем в прошлом году, но получили на 200 миллионов меньше, - заявил на обсуждении бюджета глава комитета по финансам Алексей Корабельников.

То есть число мигрантов растет, а доходы падают – фальсификация налицо. Эксперты говорят, что трудность вызывает процесс оплаты - надо вбивать в банкомате 34-значный индивидуальный номер, это подтверждает оплату налога на доходы (фиксированный размер в 3800 рублей). Проще обратиться к посредникам, которые за пару сотен рублей выдают поддельные чеки об уплате налога.

Чтобы такого не было, предлагается ввести единую карту мигранта, а также каждого гастарбайтера снабдить QR-кодом, который можно просто «пикнуть» в банкомате и легко оплатить счет. Впрочем, последнее - пока это лишь проект Ассоциации содействия международной трудовой миграции. А как будет на деле - покажет жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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