2019-10-03T19:25:56+03:00
Общество

В Петербурге умер заслуженный тренер по плаванию Глеб Петров

Он скончался 2 октября на 82 году жизни
Петр КИБЕР
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В Петербурге умер заслуженный тренер СССР по плаванью Глеб Петров. Фото: Комитет по физической культуре и спорту СПбВ Петербурге умер заслуженный тренер СССР по плаванью Глеб Петров. Фото: Комитет по физической культуре и спорту СПб
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Российский спорт и в особенности тренерская школа понесли тяжелую утрату. В Санкт-Петербурге, на 82 году жизни умер заслуженный тренер СССР по плаванию Глеб Петров. О смерти наставника сообщили в Комитете по физической культуре и спорту города на Неве.

- 2 октября на 82-м году жизни скончался выдающийся российский тренер по плаванию Глеб Георгиевич Петров, - говорится в некрологе.

Сильнее всего потерю ощутили в спортивной школе «Экран», одним их создателей которой был Глеб Георгиевич и где работал более 50 лет. На его счету сотни воспитанников, которые стали призерами многочисленных отечественных и международных соревнований.

Под руководством Глеба Петрова сборные команды СССР и СНГ, России добились наибольшого успеха на Олимпийских играх.

Скорбят о тренере и во Всероссийской федерации плаванья, возглавляет которую воспитанник Глеба Петрова Владимир Сальников.

- От федерации и от себя лично выражаю искренние соболезнования коллегам, родным и близким Глеба Георгиевича Петрова. Это большая утрата для всех нас и большая потеря для меня лично, - заявил Владимир Сальников.

Прощание с выдающимся тренером состоится 5 октября в 15.30 в Большом зале Крематория Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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