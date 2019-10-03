Рекорд этой осени: В Петербурге девятибалльные пробки вечером 3 октября

СЕГОДНЯ 20:00 2019-10-03T20:05:01+03:00

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Вечером 3 октября Санкт-Петербург встал в рекордные для этой осени пробки. Сильные заторы оценили сразу в девять баллов. По сообщениям участников трафика, виноваты в этом ремонтные работы, непрекращающиеся аварии и пресловутый дождь.

Вечер подходит к концу, однако даже в 19:30 «Яндекс.Пробки» фиксировали аномальные заторы на дорогах. Например, на Мурманском шоссе, Народной улицы от КАД до Володарсокго моста можно было потерять чуть ли не час времени в пути, что на 34 минуты больше обычного.

- Крупнейшую пробку вечером 3 октября получили водители на внешней стороне КАД от Софийской улицы до Колтушского шоссе. Ее протяженность составила почти 16 километров, по длительности это целых 1 час и 50 минут. На втором месте восьмикилометровый затор у Дворцового моста, Невского проспекта, улицы Гончарной, площади Александра Невского и Заневского проспекта – от Университетской набережной до проспекта Энергетиков, - сообщают «Яндекс.Пробки».

Примечательно, что нехарактерно плотный для вечернего времени трафик заглянул и на ряд магистралей. Не повезло автолюбителям на проспекте Обуховской Обороны в сторону центра (7 баллов, что на 5 баллов выше обычного), проспекте Стачек из города (9 баллов, что на 3 балла больше обычного), а также на отдельных участках проспекта Славы (8 баллов, что на 3 балла выше обычного).

По состоянию на 20:00 3 октября уровень пробок опустился до 7 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU