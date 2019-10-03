2019-10-03T20:36:28+03:00
Общество

«Газпром» и немецкая компания Linde создадут совместное инжиниринговое предприятие

Сделка состоялась 3 октября на IX Петербургском международном газовом форуме
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Немцы покажут, как правильно разработать документацию для предприятий, работающих с газом.Немцы покажут, как правильно разработать документацию для предприятий, работающих с газом.Фото: Артем КИЛЬКИН
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3 октября в рамках девятого Петербургского международного форума «Газпром» и Linde согласились создать совместное инжиниринговое предприятие. Это следует из слов председателя правления ПАО «Газпром» Виталия Маркелова. Союз российской и немецкой компании официально укрепили, подписав договор о создании нового производства.

- Это предприятие будет разрабатывать технологическую, проектную, а также конструкторскую документацию для производственных объектов по переработке и сжижению природного газа (СПГ) на территории России. Кроме этого, там планируется оказание сервисных услуг при пусконаладке и эксплуатации заводов СПГ, - сообщает пресс-служба «Газпрома».

Добавим, что союз с немцами обещает быть плодотворным. Linde - одна из крупнейших в мире компаний, специализирующихся в области промышленных технологий по подготовке и разделению природного газа с выделением этана и пропана. К слову, немецкие коллеги уже сотрудничают с Россией, например, в строительстве Амурского газоперерабатывающего завода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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