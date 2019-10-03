2019-10-03T21:33:44+03:00
Общество

«Дунайская» протекает: На спуске к поездам новой станции метро с потолка льется вода

Видео потопа снял пассажир-очевидец
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Еще пару часов назад на станции все было прекрасно.Еще пару часов назад на станции все было прекрасно.Фото: Олег ЗОЛОТО
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На новой станции метро «Дунайская» полилась вода с потолка на эскалаторы. Открытие продолжения фиолетовой ветки не обошлось без инцидентов. Однако если долгие очереди в кассах для первого дня работы еще норма, то потоп вышел явно непредвиденным. Сегодня в Петербурге во второй половине дня наблюдаются дожди и сильный ветер. Похоже, что к такому потолок «Дунайской» оказался не готов. Вода стекает прямо на эскалаторы и движется на платформу к поездам.

Видео небольшого водопада появилось в сообществе ГУП «Петербургский Метрополитен» в соцсети «Вконтакте». По словам очевидца, прохожие пассажиры вынужденно мокнут, поднимаясь по эскалатору. Кто-то спрашивает работников станции, не закроют ли ее снова. В метрополитене обещают разобраться с проблемой.

- Мы подтверждаем, что потолок действительно протекает. Информацию уже переадресовали в «Метрострой». Их специалисты займутся устранением проблемы, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе петербургской подземки.

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"Дунайская" протекла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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