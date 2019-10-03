На реконструкцию СКК «Петербургский» объявлен конкурс

3 Окт. 22:25 2019-10-03T22:25:45+03:00

СКК реконструируют как раз до начала чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Фото: Илья СМИРНОВ

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Смольный объявил о проведении открытого конкурса на право реконструировать СКК «Петербургский». У претендентов 31 день на подачу заявки. От победителя потребуют создание многофункционального спортивно-культурного комплекса с ледовой ареной, соответствующего современным технологиям строительства. Вместимость на малой арене составит не менее 300 зрителей, а на главной не менее 20 тысяч.

- Круглый год вокруг СКК петербуржцы смогут всей семьей проводить досуг: заниматься спортом и посещать мастер-классы. А в самом комплексе, помимо хоккея, планируется проведение различных культурных событий, концертов, фестивалей и шоу мирового уровня. Мы сохраним за ареной статус главной концертной площадки Петербурга, - сообщает председатель комитета по инвестициям Роман Голованов.

Деньги на СКК пойдут из бюджета и частных инвестиций. Известно, что город потратит 10 миллиардов рублей. Реконструкция продлится до 2023 года.

ИСТОЧНИК KP.RU