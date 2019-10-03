2019-10-03T22:49:43+03:00
Общество

Экологичное топливо в массы: В Петербурге станет на 25 газовых заправок больше

Смольный и «Газпром» договорились об ускоренном развитии газомоторного рынка до 2024 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Газовые заправки появятся и в области. Фото: gazprom.ruГазовые заправки появятся и в области. Фото: gazprom.ru
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3 октября в рамках IX Петербургского международного газового форума Смольный и «Газпром» договорились о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива. Представители обеих сторон уже подписали официальную дорожную карту. Согласно ней газомоторный рынок Санкт-Петербурга разовьется в ускоренном темпе до 2024 года.

- Со своей стороны, «Газпром» расширит газозаправочные сети в городе до 25 объектов (в настоящее время их всего шесть), а также создаст новые сервисные центры по переоборудованию и обслуживанию газомоторных автомобилей. А работа правительства Петербурга будет направлена на увеличение количества техники, использующей природный газ, в парках дорожно-коммунальных служб и АТП, - сообщает пресс-служба «Газпрома».

Повезет и Ленинградской области. Газовые заправки появятся в Бокситогорском, Всеволжском, Выборгском, Кировском, Ломоносовском, Лужском, Приозерском, Сланцевском, Тосненском районах и Сосновоборгском городском округе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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