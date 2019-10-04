2019-10-04T00:03:27+03:00
Общество

80-летнего глухонемого дедушку уже неделю разыскивают в Петербурге

Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Пропавший дедушка еще и инвалид по зрению. Фото: vk.com/lizaalert_piterПропавший дедушка еще и инвалид по зрению. Фото: vk.com/lizaalert_piter
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В Санкт-Петербурге почти неделю разыскивают 80-летнего пенсионера. Дедушка ушел из дома 27 сентября и по сей день от него ни слуху ни духу. Известно, что он глухонемой, а также инвалид по зрению. 3 октября родственники пропавшего подключили к своим поискам волонтеров из «Лиза Алерт». Конкретный район возможного местонахождения не называется, поскольку за 6 дней мужчина мог уйти в самые глубинки города и области.

- Приметы пропавшего: рост 168 сантиметров, нормального телосложения с карими глазами и седыми волосами. Мужчина был одет в черную куртку, рубашку, синие джинсы и коричневую кепку, - сообщает официальная группа петербургских поисковиков «Лиза Алерт» в соцсети «Вконтакте».

Волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавшем пенсионере по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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