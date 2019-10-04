В Мурино спасли продрогшего до костей пса, которого привязали к дереву и бросили возле пустыря

СЕГОДНЯ 00:44 2019-10-04T00:44:43+03:00

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Около 1-го корпуса дома №59 на Шоссе в Лаврики в Мурино нашли привязанного к дереву пса. Животное пронзительно смотрело на прохожих и сильно тряслось, промокнув до костей после непрекращающихся дождей в городе. Очевидцы сообщают, что не раз видели этого пса за день - его хозяин так и не объявился. Сначала брошенному бедняжке приносили еду. В итоге неравнодушная женщина не смогла смотреть на страдания животного и забрала его к себе под конец 3 октября.

- Очень ласковый и послушный дома, смотрите, как лапы по команде подает и ложится! А вот на улице пока надо воспитывать, – говорит спасительница собаки на видео в сообществе «Девяткино LIVE | Мурино».

Жители района в соцсетях сочувствовали животному и ругали бессовестного хозяина. Псу уже нашли новую семью, сейчас он находится на передержке. Кобеля сводили в ветеринарную клинику. Все в порядке - он здоров и готов радоваться жизни дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU