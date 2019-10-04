«Замуровали, демоны!»: Жителям улицы Руставели, 48 забором перекрыли дорогу к подъезду дома

СЕГОДНЯ 01:19 2019-10-04T01:20:26+03:00

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Один из подъездов дома №48 на улице Руставели забаррикадировали строительными заборами. Сейчас к домофонной двери можно пройти лишь сквозь джунгли из кустов. Судя по кадрам с места, рабочие собираются менять трубы возле дома. Но они позабыли о людях и перекрыли им доступ в свои квартиры. Один из возмущенных жителей вопрошает: куда смотрит администрация Калининского района?

- Вот так вот у нас сегодня все забаррикадировали! Кто-то злой уже уронил забор, потому что пройти можно только через кусты. Вот, еле-еле продираемся к дому. Как в тюрьме теперь! – говорит очевидец на видео, опубликованном в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное».

Впрочем, негатив и восклицания автора видеозаписи не разделяют другие пользователи соцсетей. По их словам, если можно пройти, слегка подвинув забор, то нет никакой проблемы. Однако они не подумали про бабушек и дедушек, а также мам с колясками, которым как-то придется пробираться сквозь кусты.

Жителей улицы Руставели, 48 замуровали забором.

ИСТОЧНИК KP.RU