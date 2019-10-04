Стая собак напугала жителей Соснового Бора

СЕГОДНЯ 09:12 2019-10-04T09:12:27+03:00

Горожане боятся на своих детей, а также жалуются, что псы портят машины

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Жители Соснового Бора в Ленинградской области жалуются на стаю бездомных собак, которые рыщут по городу. Чаще всего их видно в вечернее и ночное время суток, однако нередко псы, в поисках еды, бегают по улицам и днем. Местная жительница в пятницу, 4 октября, пожаловалась на животных, которые попортили своими когтями машину.

- Хозяин бело машины, мне очень тебя жаль. В авто видимо кот забрался. Собаки ее кусали и лапами царапали. Я пыталась отпугнуть – не реагируют, - рассказала в соцсети очевидица.

Женщину поддержали и другие жители города, которые рассказали, что еще две машины подобным образом оказались попорчены. Все, кто видел стаю, рассказывают, что в ней около 7-10 собак. Их видели во дворах на Комсомольской, Солнечной улице, Мира, а также других локациях.

Горожане отмечают, что псы голодные и худые. Поэтому, пока они совсем не обозлились от зимних холодов, необходимо предпринимать меры: обращаться в отлов, искать приюты, чтобы собаки и люди были в безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU