Старики-разбойники: Бизнесмен и рецидивист ограбили предпринимателя в Петербурге

СЕГОДНЯ 09:49 2019-10-04T09:49:00+03:00

Петербуржцы набросились на нового знакомого в парадной дома на Кондратьевском

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Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали двоих мужчин, которые ограбили генерального директора одно из городских компаний. В среду, 2 октября, вечером 43-летний предприниматель обратился к правоохранителям и рассказал, что на него напали двое малознакомых, которые представились Алексей и Мир.

- На мужчину набросились двое прямо в подъезде дома, где он живет – Кондратьевский проспект, 62. Двое заломили ему руки и отняли мобильный телефон, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Наряд полиции выехал на место, пообщался с пострадавшим, взял показания и описание нападавших. Спустя время у дома 39 по Бестужевской улице правоохранители задержали подозреваемых.

Двоих мужчин действительно зовут Мир и Алексей. Первый, 60-летний мужчина – тоже индивидуальный предприниматель. Его приятель, 62-летний рецидивист, в 2015 году судимый за кражу. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU