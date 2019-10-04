«Газель», груженная металлом, влетела в самосвал и сбила две «легковушки» на Волхонском шоссе

СЕГОДНЯ 10:06 2019-10-04T10:06:36+03:00

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Жесткая авария парализовала движение на Волхонском шоссе на подъезде к Петербургу. Около 8 часов утра в пятницу, 4 октября, «Газель», груженная металлическими балками, на подъезде к повороту на территорию Кировского завода, не смогла затормозить и собрала в аварию еще три автомобиля. После столкновения с самосвалом, у «Газели» оборвало левую сторону.

- «Газель» не смогла остановиться, оборвала левый бок о кузов самосвала DAF, проскочила по газону и собрала в кучу Lada Largus и Renault Sandero, - рассказали очевидцы с места событий.

По словам свидетелей, после мощной аварии все участники ДТП остались живы. На место незамедлительно прибыла скорая помощь. О том, были ли кто-то из водителей или пассажиров госпитализирован, пока не известно.

Автомобилисты жалуются, что на шоссе образовалась пробка. Из-за разбросанных по дороге автомобилей затор в обе стороны. Сотрудники ГИБДД подъехали на место только к 9 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU