Жители Петербурга чаще других подбирают котиков с улицы

СЕГОДНЯ 10:49 2019-10-04T10:49:03+03:00

И знаменитый эрмитажный кот Ахилл и другие усатые-полосатые всегда были любимы в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Петербург - город кошек. В Северной столице безумно любят различных усато-полосатых мурлык и не бросают их в беде - согласно последним исследованиям, горожане чаще всех в стране подбирают бездомных котиков с улицы и вообще считают животных почти людьми.

- Более 70 процентов опрошенных петербуржцев считают своих питомцев членами семьи, - сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс.Маркет», проводившего опрос совместно с крупным производителем товаров для животных.

Похожая статистика и в Москве. По словам экспертов, жители крупных городов гораздо больше «очеловечивают» своих питомцев, тратя на них много времени и денег. Кошек и собак водят на тренировки, возят в зоотакси и сдают в специальные гостиницы, когда уезжают в отпуск или командировку.

А еще петербуржцы обожают хвастаться своими пушистыми друзьями и активнее всех в России постят фотографии котиков в соцсетях.

Опрос, к слову, проводился не просто так, а был приурочен к Всемирному дню животных, который отмечается 4 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU