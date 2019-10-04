Приговор оглашали 16 часов: за махинации на 1,5 миллиарда рублей владелец бутиков получил 9 лет колонии
Только глубокой ночью закончилось заседание Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга, в котором оглашали вердикт по делу о махинациях на 1,5 миллиарда рублей. Именно на такую сумму группой коммерсантов были завезены элитные товары, по документам проходившие как гранит или бетон.
- Как полагало обвинение, в период 2014-2015 годов участники преступного сообщества, ввозили товары народного потребления и электронику на территорию Таможенного союза по подложным документам, в которых указывался товар с низкой налогооблагаемой базой, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Всего по делу проходило 18 человек, главным из которых считали владельца элитных бутиков Дмитрия Зарубина. Всех обвиняли в организации преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных пошлин на сумму в 650 миллионов рублей.
При этом по первому пункту все фигуранты были оправданы, а вот по второму четверо признаны невиновными, шестеро получили условные сроки, а остальные - реальные. Сроки - от 7,5 до 9 лет колонии общего или строгого режима.
Оглашение приговора заняло 16 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU