Помощник машиниста поезда расстрелял из травмата жителя Пушкина
Житель Петербурга, работающий помощником машиниста поезда на «РЖД», расстрелял из травматического пистолета мужчину. В ночь на четверг, 3 октября, жители поселка Шушары, что находится в Пушкинском районе города, услышали выстрелы, пронзающие тишину. Звук доносился от дома № 2 по Школьной улице, куда и направился по вызову наряд полиции.
- Прибыв на указанное место, полиция задержала 28-летнего жителя Пушкина, работающего машинистом, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
На допросе задержанный рассказал полицейским, что у него возник конфликт с 27-летний молодым местным жителем. Психанув, он несколько раз выстрелил в его сторону из травматического пистолета. Благо, «расстрелянный» парень ни пострадал.
В отношении машиниста завели уголовное дело о хулиганстве, а также изъяли пистолет «МР-80-13Т», на который у мужчины есть разрешение, и патроны к нему. Теперь выполнять свою работу водителю поезда станет невозможно, так как на время следствия он находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU