Помощник машиниста поезда расстрелял из травмата жителя Пушкина

СЕГОДНЯ 11:07 2019-10-04T11:07:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Петербурга, работающий помощником машиниста поезда на «РЖД», расстрелял из травматического пистолета мужчину. В ночь на четверг, 3 октября, жители поселка Шушары, что находится в Пушкинском районе города, услышали выстрелы, пронзающие тишину. Звук доносился от дома № 2 по Школьной улице, куда и направился по вызову наряд полиции.

- Прибыв на указанное место, полиция задержала 28-летнего жителя Пушкина, работающего машинистом, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

На допросе задержанный рассказал полицейским, что у него возник конфликт с 27-летний молодым местным жителем. Психанув, он несколько раз выстрелил в его сторону из травматического пистолета. Благо, «расстрелянный» парень ни пострадал.

В отношении машиниста завели уголовное дело о хулиганстве, а также изъяли пистолет «МР-80-13Т», на который у мужчины есть разрешение, и патроны к нему. Теперь выполнять свою работу водителю поезда станет невозможно, так как на время следствия он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU