Из квартиры бизнесмена из Китая в Петербурге вынесли дорогую сумку и валюты на 8,5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:29 2019-10-04T11:29:17+03:00

Квартиру бизнесмена из Китая в Петербурге обокрали на 8,5 миллионов рублей Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Изменить размер текста: A A

Вполне себе успешного индивидуального предпринимателя из Китая, живущего в Санкт-Петербурге, обокрали «до нитки». Днем в четверг, 3 октября, в съемную квартиру 30-летнего мужчины на Васильевском острове проник вор и вынес все добро, включая дорогостоящую сумку Louis Vuitton и валюту разных стран. Общая сумма украденного составила 8,5 миллионов рублей.

-Гражданин Китая рассказал в полиции, что с 14:30 до 22:00 в четверг, 3 октября, пока его не было дома на Уральской улице, 2, кто-то проник в его квартиру. Он отметил, что замки взломаны не были, значит, вор сумел подобрать ключи к входной металлической дворе, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

А вынес вор не мало: сумку Louis Vuitton, ноутбук, фотоаппарат, дорогую одежду. Также неизвестный гость забрал деньги: 6 миллионов рублей, 10 тысяч долларов США и 10 тысяч Юаней. Всего на 8,5 миллионов рублей.

Служебная собака по кличке «Волк Меркурий» обнюхала место преступления, но не смога взять след. Надежда остается еще на полицейских и экспертов, которые изучают отпечатки пальцев, найденные на месте, а также просматривают видеозаписи. Уголовное дело возбуждено.

ИСТОЧНИК KP.RU