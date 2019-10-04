Петербурженка убила младшую сестру ударом ножа в спину

СЕГОДНЯ 11:51 2019-10-04T11:51:52+03:00

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Семейная трагедия развернулась в Невском районе Санкт-Петербурга в одной из квартир, где проживали две сестры. Несмотря на родственную связь, женщины жили не душа в душу. Накопив ссоры, конфликты и обиды, старшая петербурженка убила свою младшую сестру, зарезав ее ножом. Труп правоохранители описали днем в четверг, 3 октября.

- В половину четвертого дня в четверг, 3 октября, в полицию поступил звонок от 56-летнего жителя дома 26, корпус 2, по Шлиссельбургскому проспекту, который рассказал, что у соседей явно разразилась жуткая драка, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Спустя 25 минут после звонка, стражи порядка были уже на месте, но уже поздно. В указанной квартире, откуда ранее доносились шум и крики, они обнаружили труп 43-летней женщины, работавшей курьером. Там же, недалеко от окровавленного тела полицейские задержали ее старшую 46-летнюю безработную сестру.

Место, где лежал труп, все было в крови: ковер, шторы. На допросе подозреваемой, полиция выяснила, что борьба шла не шуточная. Во время очередной ссоры старшая женщина взяла нож и убила свою сестру: сначала два раза всадила родственнице лезвие в шею и напоследок в спину.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело за убийство сестры. На данный момент она находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU