2019-10-04T12:01:18+03:00
Происшествия

В столице Карелии мужчина пытался «набить морду» банкомату

Агрессивного жителя Петрозаводска ищет полиция [видео]
Петр КИБЕР
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В Карелии неадекватный мужчина избил банкомат. Фото: УМВД РФ по РКВ Карелии неадекватный мужчина избил банкомат. Фото: УМВД РФ по РК
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Полиция Петрозаводска просит помочь в розыске агрессивного молодого человека, который не совладал с нервами и попытался «набить морду» банкомату. О ЧП в одном из отделений стражам порядка сообщили работники банка. Они заметили, как неадекватный посетитель кулаком лупит банкомат прямо в монитор.

- Сотрудниками отдела полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску устанавливается личность молодых людей запечатленных на видеозаписи, - сообщает пресс-служба Управления МВД России по Республике Карелия.

На кадрах, которые публикует полицейское управление, хорошо заметно неадекватное поведение одного из посетителей отделения банка.

Чего хотел добиться кулаками молодой человек, так и осталось неизвестным. Банкомат на удары и провокации не поддался и денег не выдал.

Особого ущерба имуществу банка хулиган не нанес, но в любом случае пообщаться с полицией ему придется.

В Карелии агрессивный мужчина "набил морду" банкомату.Видео: МВД по Республике Карелия

ИСТОЧНИК KP.RU

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