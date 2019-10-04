Пакет для шкурок в подарок: в Петербурге на «Авито» продают половинку дыни

СЕГОДНЯ 12:34 2019-10-04T12:39:18+03:00

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Чего только не продают через Интернет. И личные вещи и антиквариат и транспорт и еду. Правда обычно целую, а не как жители Приморского района, выставивший на торги...половинку дыни. Сами съесть сладкую, как мед «торпеду» они не смогли и решили сторговать остаток. Правда не так уж и дешево.

- Полдыни! Вкусная, мы не доели! Триста рублей. Сахар, мед! Помогу спустить до машины! Около 1,2 кг. Весила 2.7 кг, мы половину съели. Приезжай сейчас, подарим пакет для шкурок! - говорится в описании лота.

Правда желающим полакомиться дынькой можно не спешить. Объявление было опубликовано еще в конце сентября и наверняка уже устарело. Дыню или продали или съели.

Скорее второе, ведь купить остаток предлагалось за 300 рублей. А за эти деньги можно приобрести сразу несколько дынь сорта «торпеда» как на фото, причем целых.

ИСТОЧНИК KP.RU