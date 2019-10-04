В Выборге женщина попала в реанимацию после пьнки во время стирки белья

СЕГОДНЯ 12:53 2019-10-04T13:08:09+03:00

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Загадочная бытовая история развернулась в Ленобласти. Покалеченную 35-летнюю женщину привезли в травматологию Выборга глубокой ночью в тяжелом состоянии. На теле у нее были многочисленные травмы. Пока врачи занимались спасением жизни пострадавшей, полиция выясняла причины ЧП.

О подробностях этой истории оперативникам рассказал сожитель женщины, который ранее был судим за распространение наркотиков, а сейчас трудится грузчиком. По его словам, совместный вечер с сожительницей проходил в семейной обстановке в гостях у его отца. Пара пришла постирать вещи, а пока машинка тщательно отжимала белье, гости и хозяин выпивали. В каком-то момент женщину переклинило и она вышла на балкон и свалилась вниз.

- Никаких конфликтов не было, противоправных действий в отношении не совершалось, - комментируют со слов сожителя пострадавшей правоохранители.

Известно, что женщина находится в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU