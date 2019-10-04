За групповое изнасилование девушки в Петербурге арестованы двое мужчин

СЕГОДНЯ 12:53 2019-10-04T12:53:13+03:00

В Петербурге арестовали двух обвиняемых в групповом изнасиловании девушки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Молодые люди надругались над петербурженкой рано утром на безлюдной улице

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Двоих обвиняемых в групповом изнасиловании девушки в Петербурге арестовали и отправили в СИЗО. Об этом стало известно в пятницу, 4 октября. Само преступление произошло рано утром в понедельник, 30 сентября. Мужчины воспользовались и надругались над петербурженкой прямо на пустынной улице, пока горожане еще спали.

- С 5 до 6:30 утра 30 сентября у дома 16, корпус 5, по Дачному проспекту двое мужчин изнасиловали 25-летнюю девушку, - сообщил следственный комитет Петербурга.

По словам пострадавшей, двое напавших на нее, представились именами «Дима» и «Коля». Однако, как позже выяснили правоохранители, своей жертве мужчины соврали.

Сразу же после изнасилования, девушка позвонила в полицию, которая успела задержать на месте преступления одного из подозреваемых, второй сбежал. 27-летний молодой человек оказался гражданином Узбекистана, который живет неподалеку от того дома, где он вместе с другом «развлекся» с девушкой.

Позже полиция задержала и второго участника группового изнасилования, 25-летнего уроженца Узбекистана. Сейчас оба молодых человека под стражей и дожидаются окончания расследования. Уголовное дело возбуждено.

ИСТОЧНИК KP.RU