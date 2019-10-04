В Санкт-Петербурге ищут парня, который украл из магазина косметики триммер для бикини
Полиция Санкт-Петербурга начала поиски воришки, который обчистил один из магазинов косметики в Калининском районе. По заявлению в полицию от продавца – действовал мужчина открыто и будто по списку. Среди украденных товаров оказались: шампуни, дезодоранты, гели для душа и средства для ухода за телом, так и пикантные принадлежности, например – триммер для бикини. Похищенный набор косметики составил ущерб магазину в размере 4200 рублей.
Известно, что молодой человек попал на камеры видеонаблюдения, которые уже изучают правоохранители. Они составили ориентировку, по которой начался поиск воришки.
- Приметы молодого человека: на вид 17-18 лет, рост 170 сантиметров, у него лицо округлой формы и тело спортивного телосложения, короткие и волнистые темно-русые волосы. Был одет в красную спортивную куртку с белыми полосками на груди и с черными рукавами, темно-синие джинсы, темные кроссовки с белой подошвой, - уточнили в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU