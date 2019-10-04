На видео попал таксист, устроивший неадекватные танцы у Ладожской в Петербурге
Пятница – конец рабочей недели. Как правило, у горожан в этот день приподнятое настроение, несмотря на усталость. «Приз» за самое «веселое» поведение горожане присудили 4 октября мужчине-таксисту, который устроил дикие неадекватные танцы на улице возле станции метро «Ладожская». Его «дрыганья» попали на камеры смартфонов прохожих.
- Водитель уже полчаса танцует в полном неадеквате. Глаза открыть не может. В машине видна лицензия таксиста на пять лет. Пассажирская дверь автомобиля нараспашку, - рассказали очевидцы в соцсети.
На кадрах мужчина, лет 30-40, притопывая кружится вокруг своей машины. Движения его не плавные, а прерывистые. Выглядит так, словно с координацией у таксиста проблемы.
- Он просто в туалет хочет, вот и танцуют, - шутят комментаторы видео в соцсети.
Многие горожане высказали мнение, что таксист-танцор не в адеквате, возможно, из-за каких-то препаратов. Другие все же понадеялись, что у мужчины просто «душа поет» и ноги сами идут в пляс.
Таксист устроил неадекватные танцы у Ладожской в Петербурге 4.10.2019.
ИСТОЧНИК KP.RU