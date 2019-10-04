2019-10-04T13:26:42+03:00
Общество

На видео попал таксист, устроивший неадекватные танцы у Ладожской в Петербурге

Горожане предупреждают друг друга, что с таким водителем ехать может быть опасно [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге заметили таксиста, устроившего неадекватные танцыВ Петербурге заметили таксиста, устроившего неадекватные танцыФото: принтскрин видео.
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Пятница – конец рабочей недели. Как правило, у горожан в этот день приподнятое настроение, несмотря на усталость. «Приз» за самое «веселое» поведение горожане присудили 4 октября мужчине-таксисту, который устроил дикие неадекватные танцы на улице возле станции метро «Ладожская». Его «дрыганья» попали на камеры смартфонов прохожих.

- Водитель уже полчаса танцует в полном неадеквате. Глаза открыть не может. В машине видна лицензия таксиста на пять лет. Пассажирская дверь автомобиля нараспашку, - рассказали очевидцы в соцсети.

На кадрах мужчина, лет 30-40, притопывая кружится вокруг своей машины. Движения его не плавные, а прерывистые. Выглядит так, словно с координацией у таксиста проблемы.

- Он просто в туалет хочет, вот и танцуют, - шутят комментаторы видео в соцсети.

Многие горожане высказали мнение, что таксист-танцор не в адеквате, возможно, из-за каких-то препаратов. Другие все же понадеялись, что у мужчины просто «душа поет» и ноги сами идут в пляс.

Таксист устроил неадекватные танцы у Ладожской в Петербурге 4.10.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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