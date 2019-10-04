Жительница Петербурга выпрыгнула из окна, пытаясь сбежать от ареста полицией

СЕГОДНЯ 13:46 2019-10-04T13:46:07+03:00

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Молодая девушка пыталась сбежать от полиции, пришедшей для ее ареста, а вместо этого сломала себе обе ноги. Утром в четверг, 3 октября, 24-летняю уроженку Ориенбурга, которая числится в Петербурге в розыске за кражу, настигли правоохранители в доме 243 по Дачной улице в поселке Горелово, где она скрывалась от правосудия. Увидев стражей порядка, девушка решила сигануть в окно со второго этажа, решив, что, как кошка, приземлится мягко и безболезненно. Но все пошло не по ее плану.

- Выпрыгнув из окна второго этажа, девушка упала прямо на ноги, сломав обе. После этого сбежать она уже не могла, и была сразу же задержана, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Беглянку, скрывавшуюся от правосудия, с конца декабря 2018 года, арестовали и сразу же отправили в городскую больницу – изолятор, где она будет находиться под охраной до тех пор, пока переломанные кости не заживут. Впереди беглянку-неудачницу ожидает суд.

ИСТОЧНИК KP.RU