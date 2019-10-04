2019-10-04T13:49:12+03:00
Происшествия

Двое молодых парней насмерть разбились на чужой иномарке под Тосно

Водитель и пассажир решили покататься с ветерком на машине после вечеринки
Петр КИБЕР
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Под Тосно двое молодых парней насмерть разбились, покатавшись на чужой иномарке. Фото: ВК "Дорожный инспектор"Под Тосно двое молодых парней насмерть разбились, покатавшись на чужой иномарке. Фото: ВК "Дорожный инспектор"
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Два молодых человека погибли в результате ДТП, произошедшего ранним утром 4 октября в Тосненском районе Ленинградской области. О разбитой и лежащей в кювете. среди деревьев иномарке сообщили проезжавшие мимо водители.

- Около 5:40, на 84 километре автодороги «Павлово-Мга-Шапки-Любань-Оредеж-Луга» водитель автомобиля Audi A3 совершил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Как оказалось позднее, за рулем иномарки был 22-летний молодой человек. Водительских прав он никогда не получал. Пассажиром был 18-летний парень. Оба перед поездкой провели веселый вечер и решили покататься. Для этого у родных одного из них была взята машина. Судя по всему без спроса.

Вот только поездка закончилась трагедией. Вылетевший с дороги Audi несколько раз перевернулся. Остановило авто лишь дерево. И водитель и пассажир погибли на месте. Чтобы достать их тела, машину пришлось резать.

Сейчас в обстоятельствах смертельного ДТП разбираются дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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