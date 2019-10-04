2019-10-04T13:55:53+03:00
Происшествия

Незаконный дом престарелых обнаружили на 18 этаже многоэтажки в Ленобласти

Прокуратура уже занялась прикрытием деятельности фирмы «Добрые руки»
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Собственника квартиры и по совместительству предприимчивого коммерсанта обвиняют в нарушении законодательств о социальном обслуживании граждан.Собственника квартиры и по совместительству предприимчивого коммерсанта обвиняют в нарушении законодательств о социальном обслуживании граждан.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Колпино прокуратура вычислила частный дом престарелых, расположенный аж на 18 этаже обычной многоэтажки. Фирма под названием «Добрые руки» хоть и занималась помощью старикам, но делала это незаконно и с нарушением требованиям к деятельности.

- Проверка показала, что трехкомнатная квартира на восемнадцатом этаже жилого многоквартирного дома используется индивидуальным предпринимателем для предоставления жилья и оказания социальных услуг пожилым людям, - комментируют в Прокуратуре Санкт-Петербурга.

Собственника квартиры и по совместительству предприимчивого коммерсанта обвиняют в нарушении законодательств о социальном обслуживании граждан. В частности, он не перевел свою квартиру в состав нежилого фонда, не оборудовал для своих подопечных отдельный вход и даже не спросил жителей подъезда мнения о таком соседстве.

Дело о прекращении деятельности незаконного дома престарелых уже направлено в районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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