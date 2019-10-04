2019-10-04T14:32:53+03:00
Общество

Петербурженка попросила полицию забрать ее пропавшего беззубого мужа у любовницы

Женщина назвала правоохранителям имя, адрес и телефон соперницы
Лилия КОЗЛОВА
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Женщина в Петербурге объявила в розыск мужа, рассказав полиции, что он прячется любовницыЖенщина в Петербурге объявила в розыск мужа, рассказав полиции, что он прячется любовницыФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Отчаявшаяся домохозяйка, уставшая от измен мужа, который уже больше месяца где-то гулял, решила вернуть его домой с помощью сотрудников полиции. В четверг, 3 октября, 31-летняя жительница Петербурга обратилась к правоохранителям с заявлением о том, что у нее пропал супруг. Просто ушел и не вернулся. Однако женщина догадывалась, где по ночам спит ее благоверный.

- В своем заявлении женщина написала, что 31-летний супруг в 22:00 31 августа 2019 года ушел из их дома на улице Крыленко и до сих пор так и не вернулся. Мужчина короткостриженный, без одного верхнего зуба, с двумя шрамами на лице и татуировкой-сердцем на правом плече, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Также брошенная жена уточнила, что муж ее может находиться у любовницы. При этом женщина назвала имя, адрес и номер телефона своей соперницы. По словам петербурженки, раньше супруг никогда не уходил.

Позже выяснилось, что 1 октября знакомый семьи видел мужчину рядом с тем самым домом, где живет его любовница. По всей видимости, разбираться в семейной жизни супругам предстоит уже без вмешательства полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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