2019-10-04T15:03:04+03:00
Общество

Жители Ленобласти делятся в сети фотографиями первого снега

Петербуржцы чувствуют, что зима уже близко [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Жители Ленобласти поделились фото первого снегаЖители Ленобласти поделились фото первого снегаФото: СОЦСЕТИ
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Еще только начало октября, а зима уже стремительно несется в Санкт-Петербург. Пока что намеки на то, что скоро все вокруг покроется толстыми сугробами, появились только в Ленинградской области. Местные жители в пятницу, 4 октября, стали делиться фотографиями первого выпавшего снега. Оказалось, что циклон совсем близко подобрался к Северной столице.

- Кто знает, а город готов к зиме? – интересуются петербуржцы в сети.

Снег во Всеволожском районе Ленобласти Фото: СОЦСЕТИ

Снег во Всеволожском районе ЛенобластиФото: СОЦСЕТИ

Горожане напомнили, что правительство Северной столицы закупило техники перед новым сезоном. А автомобилисты посоветовали своим «коллегам» уже задуматься о смене шин с летней на зимнюю.

Что касается снега, то он уже выпал в Приозерском районе. Также тонким слоем осадков укрыло Всеволожский район, Первомайск, Кирилловское и многие другие населенные пункты региона. Осталось совсем немного до того, как снег дойдет до Петербурга, считают горожане.

Также снегом замело Приозерский район Фото: СОЦСЕТИ

Также снегом замело Приозерский районФото: СОЦСЕТИ

По прогнозам синоптиков, петербуржцев ожидает снег с дождем уде на этих выходных. Ночью температура воздуха опустится ниже нуля, а днем будет подниматься не выше плюс 3-5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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