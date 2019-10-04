За избиение врачей скорой помощи петербуржец пойдет под суд

СЕГОДНЯ 15:15 2019-10-04T15:15:42+03:00

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Рядовой выезд для врачей «скорой помощи» закончился избиением. Вместо осмотра больного с ним началась драка: пациент бросился на врачей с кулаками. Пострадали все члены бригады «скорой»: фельдшер, врач и даже водитель. Произошел инцидент, подобных которому в последнее время, увы, много, еще в августе. Ну а сейчас дело в отношении хулигана передали в суд.

- Прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя. Он обвиняется по статье «Побои», - сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что причиной агрессии могла быть обычная пьянка - госпитализировали дебошира с диагнозом «сильное алкогольное отравление». Впрочем, его вину это никак не смягчает. По указанной выше статье мужчине грозят исправительные работы или даже до двух лет тюрьмы. Окончательное наказание изберет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU