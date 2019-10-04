2019-10-04T15:32:48+03:00
Происшествия

В Петербурге раскрыли причины смерти матери и сына, найденных сгнившими в праздничных костюмах на съемной квартире

Вокруг разлагающихся трупов валялись резиновые шарики и баллон со сжатым газом
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге нашли причину смерти матери и сына, одетых в праздничные костюмыВ Петербурге нашли причину смерти матери и сына, одетых в праздничные костюмыФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Полиция Петербурга пытается выяснить причины и обстоятельства таинственной смерти 41-летней женщины и ее 22-летнего сына. Гниющие трупы семейства в среду, 2 октября, нашла петербурженка, у которой умершие чуть больше месяца назад сняли квартиру на улице Шотмана в Невском районе. Квартиранты не выходили долго на связь, поэтому она решила проведать их самостоятельно. Однако открыв входную дверь своим ключом, увидела жуткую картину.

- Специалисты в области судебно-медицинской экспертизы не нашли на телах покойных следы внешнего воздействия или насилия. Согласно предварительному заключению, причиной смерти в обоих случаях явилось отравление веществом, каким именно на данный момент не ясно, - пишут «Невские новости».

Интересно то, что мать и сын были одеты по-праздничному. На женщине было ярко красное платье, а 22-летний парень был одет в черный костюм с белой рубашкой. Рядом с их сгнившими телами лежал баллон со сжатым газом, а также упаковка с еще не надутыми резиновыми шариками. Возможно, семейство собиралось отметить какой-то праздник.

Сейчас следователи изучают компьютеры и телефоны, изъятые в квартире во время осмотра места происшествия. Ожидаются результаты экспертиз и судебно-медицинских исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сын Боярского попытался оправдать отца, уличив в «кривой» парковке машину спецслужб
Молодого петербуржца задержали за рулем каршеринга без прав и с наркотиками
За избиение врачей скорой помощи петербуржец пойдет под суд
Жители Ленобласти делятся в сети фотографиями первого снега
«Победа» может возобновить международные рейсы из Пулково
Мурманское шоссе в Санкт-Петербурге полностью перекроют на два часа
Петербурженка попросила полицию забрать ее пропавшего беззубого мужа у любовницы
Незаконный дом престарелых обнаружили на 18 этаже многоэтажки в Ленобласти
Двое молодых парней насмерть разбились на чужой иномарке под Тосно
Жительница Петербурга выпрыгнула из окна, пытаясь сбежать от ареста полицией
На видео попал таксист, устроивший неадекватные танцы у Ладожской в Петербурге
Из-за форума с участием Шварценеггера Петербург встал в пробках
В Санкт-Петербурге ищут парня, который украл из магазина косметики триммер для бикини
В Выборге женщина попала в реанимацию после пьнки во время стирки белья
За групповое изнасилование девушки в Петербурге арестованы двое мужчин
Пакет для шкурок в подарок: в Петербурге на «Авито» продают половинку дыни за 300 рублей
В Петербургском метро объяснили причину протечки на станции «Дунайская»
В столице Карелии мужчина пытался «набить морду» банкомату
Петербурженка убила младшую сестру ударом ножа в спину
«Покидали вещи и ушли»: Петербуржцы жалуются на поведение китайских туристов в Эрмитаже