В Петербурге раскрыли причины смерти матери и сына, найденных сгнившими в праздничных костюмах на съемной квартире

СЕГОДНЯ 15:32 2019-10-04T15:32:48+03:00

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Полиция Петербурга пытается выяснить причины и обстоятельства таинственной смерти 41-летней женщины и ее 22-летнего сына. Гниющие трупы семейства в среду, 2 октября, нашла петербурженка, у которой умершие чуть больше месяца назад сняли квартиру на улице Шотмана в Невском районе. Квартиранты не выходили долго на связь, поэтому она решила проведать их самостоятельно. Однако открыв входную дверь своим ключом, увидела жуткую картину.

- Специалисты в области судебно-медицинской экспертизы не нашли на телах покойных следы внешнего воздействия или насилия. Согласно предварительному заключению, причиной смерти в обоих случаях явилось отравление веществом, каким именно на данный момент не ясно, - пишут «Невские новости».

Интересно то, что мать и сын были одеты по-праздничному. На женщине было ярко красное платье, а 22-летний парень был одет в черный костюм с белой рубашкой. Рядом с их сгнившими телами лежал баллон со сжатым газом, а также упаковка с еще не надутыми резиновыми шариками. Возможно, семейство собиралось отметить какой-то праздник.

Сейчас следователи изучают компьютеры и телефоны, изъятые в квартире во время осмотра места происшествия. Ожидаются результаты экспертиз и судебно-медицинских исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU