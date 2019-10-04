Молодого петербуржца задержали за рулем каршеринга без прав и с наркотиками
Молодой и дерзкий рецидивист в Петербурге попался в руки инспекторов ДПС с полным набором нарушений. Около 11 часов утра в среду, 2 октября, сотрудники ГИБДД по Пушкинскому району на пересечении Железнодорожной улицы и Московского шоссе в Пушкине остановили автомобиль марки Skoda, принадлежащий одному из сервисов каршеринга. Оказалось, что парень за рулем нарушил все возможные правила и закона, связанные с вождением.
- За рулем автомобиля находился 25-летний ранее судимый житель Ленинградской области. Машиной каршеринга он управлял с помощью аккаунта, принадлежащего другому человеку. А вот своих водительских прав у молодого человека не было, - сообщили в управлении ГИБДД по Северной столице.
Бегло осмотрев машину, правоохранители увидели на приборной панели небольшой сверток. Внутри находился порошок, напоминающий наркотики. Экспертиза показала, что 0,5 грамм мефедрона.
В среду, 3 октября, в отношении дерзкого водителя было заведено два уголовных дела.
ИСТОЧНИК KP.RU