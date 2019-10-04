2019-10-04T15:49:12+03:00
Происшествия

Молодого петербуржца задержали за рулем каршеринга без прав и с наркотиками

Водил автомобиль парень по чужому аккаунту
Лилия КОЗЛОВА
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Рецидивиста поймали на каршеринге с наркотиками и без водительских прав в ПушкинеРецидивиста поймали на каршеринге с наркотиками и без водительских прав в ПушкинеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Молодой и дерзкий рецидивист в Петербурге попался в руки инспекторов ДПС с полным набором нарушений. Около 11 часов утра в среду, 2 октября, сотрудники ГИБДД по Пушкинскому району на пересечении Железнодорожной улицы и Московского шоссе в Пушкине остановили автомобиль марки Skoda, принадлежащий одному из сервисов каршеринга. Оказалось, что парень за рулем нарушил все возможные правила и закона, связанные с вождением.

- За рулем автомобиля находился 25-летний ранее судимый житель Ленинградской области. Машиной каршеринга он управлял с помощью аккаунта, принадлежащего другому человеку. А вот своих водительских прав у молодого человека не было, - сообщили в управлении ГИБДД по Северной столице.

Бегло осмотрев машину, правоохранители увидели на приборной панели небольшой сверток. Внутри находился порошок, напоминающий наркотики. Экспертиза показала, что 0,5 грамм мефедрона.

В среду, 3 октября, в отношении дерзкого водителя было заведено два уголовных дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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