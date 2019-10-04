2019-10-04T17:07:45+03:00
Общество

Не от того лечили: В Мурино 15-летний подросток умер из-за ошибки врачей

По факту смерти парня Следственный комитет завел уголовное дело
Петр КИБЕР
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Врачей обвиняют в смерти подростка из Мурино.Врачей обвиняют в смерти подростка из Мурино.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Следователи областного управления СК России разбираются в обстоятельствах гибели 15-летнего жителя Мурино, который скоропостижно скончался утром 2 октября. При этом к врачам с плохим самочувствием юноша обращался еще за две недели до этого, но, как выяснилось позднее, медики ошиблись в диагнозе.

- По данным следствия, с 16 сентября по 1 октября 2019 года несовершеннолетний проходил стационарное лечение в одном из детских медицинских центров города Санкт-Петербург, откуда был выписан на амбулаторное лечение. 2 октября состояние подростка резко ухудшилось, он скончался, - сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Ленинградской области.

Следователи уверены, что медики, положившие парня в больницу, просто ошиблись в диагнозе и лечили пациента не от того. По некоторым данным, вскрытие показало причину смерти от инсульта.

По факту гибели подростка заведено уголовное дело заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Подозреваемыми по нему проходят медики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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