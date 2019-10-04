2019-10-04T17:20:31+03:00
Происшествия

Двое приезжих жили в Петербурге, расплачиваясь фальшивыми деньгами

Мужчины нигде не работали, а лишь покупали поддельные купюры через интернет
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция задержала двоих парней, подозреваемых в сбыте фальшивых купюрПолиция задержала двоих парней, подозреваемых в сбыте фальшивых купюрФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Два приезжих в Петербург парня решили утроить себе «красивую» жизнь. Работать 28-летний уроженец Екатеринбурга и 26-летний молодой человек из Псковской области не хотели, однако тратились направо и налево, ни в чем себе не отказывая. Расплачивались они фальшивыми купюрами.

- Старший подозреваемый в сбыте поддельных купюр был задержан полицией в четверг, 3 октября, когда пытался расплатиться фальшивой пятитысячной банкнотой с курьером по доставке суши у парадной дома 16 на улице Федора Абрамова, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

За два дня до этого мужчина уже пытался сбыть такую же купюру в двух продуктовых магазинах в Выборге. Однако в обоих случаях бдительные продавцы ему отказали.

Во время расследования полиция выяснила, что в качестве тайника для фальшивок парни использовали каршеринговый автомобиль. В его салоне было обнаружено три поддельных банкноты.

Оба парня сейчас задержаны, один из них отпущен из-под стражи, дав подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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