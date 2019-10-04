2019-10-04T17:31:56+03:00
Общество

Проституток и клиентов из борделя на Варшавской улице выкуривали слезоточивым газом

О том, что в их доме находится притон, в полицию сообщили обеспокоенные соседи
Петр КИБЕР
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Девушек легкого поведения петербургская полиция выкуривала слезоточивым газом.Девушек легкого поведения петербургская полиция выкуривала слезоточивым газом.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Настоящая спецоперация развернулась поздним вечером 2 октября под окнами дома 69/3 по Варшавской улице. Здесь, по словам жильцов, в подвальном помещении, находился бордель, пользующейся большой популярностью. Люди даже писали заявления в полицию, однако стражи порядка не торопились выселять дам легкого поведения. Но, внезапно, приехали на адрес. Дверь стражам порядка никто не закрыл, поэтому выкуривать проституток и их клиентов пришлось спецсредствами.

- Полицейские бросили им в окно какую-то штучку, из которой выходил слезоточивый газ, - приводит слова одного из местных жителей газета «Петербургский дневник».

Через некоторое из подвала в наручниках вывели четверых девушек и троих мужчин. Все они выглядели помятыми и утирали слезы.

Интересно, что дело по статье «Организация занятия проституцией» было заведено еще в начале сентября, но визит полицейских в бордель состоялся лишь сейчас.

Причиной, по словам Руководителя пресс-службы регионального главка, стал очередной сигнал от граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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