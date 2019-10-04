2019-10-04T17:43:17+03:00
Политика

В центре Санкт-Петербурга по Неве прошла дизельная подводная лодка

Судно отправилось в Балтийское море на испытания
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Подлодка "Петропавловск-Камчатский" по Неве ушла на испытания в Балтийское море. Фото: ВК "Экстренный вызов Санкт-Петербург"Подлодка "Петропавловск-Камчатский" по Неве ушла на испытания в Балтийское море. Фото: ВК "Экстренный вызов Санкт-Петербург"
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В центре Санкт-Петербурга сегодня, 4 октября, по Неве прошлась подводная лодка под названием «Петропавловск-Камчатский». Известно, что она отправилась на испытания в Балтийское море с «Адмиралтейских верфей».

- Первая из шести подлодок серии проекта 636.3, построенная на Адмиралтейских верфях, почти готова к службе. Покинув доки, дизельная подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" прошла по центру Петербурга и направилась в Балтийское море на испытания, - пишет паблик «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

Справка «КП»:

Б-274 «Петропавловск-Камчатский» - российская дизель-электрическая подводная лодка, названная в честь одноименного города. Предназначена для Тихоокеанского военно-морского флота Российской Федерации. Ее длина 73,8 метра, ширина 9,9 метров. Подводная лодка способна погружаться на глубину до 350 метров и преодолевать без подзарядки батарей 12 тысяч километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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