Фантастическое место: Шварценеггер оценил «Газпром Арену»
Главная новость последних дней - приезд легендарного Арнольда Шварценеггера в Санкт-Петербург. Чтобы увидеть голливудского киноактера вживую, на «Газпром Арене» собрались тысячи человек. А сам Мистер Олимпия (актер имеет и такой титул), выйдя на сцену, тоже оказался в восторге от происходящего.
- Я счастлив быть здесь. Посмотрите на это место, оно выглядит фантастически! Это впечатляет, - приветствовал собравшихся «железный Арни».
Что касается дальнейшего, то потом Шварценеггер рассказал историю своей жизни и своего успеха. Он посоветовал никому не бояться и не стесняться ошибок, ведь ошибаются все. Главное - идти к своей цели.
Если бы не упорство, то вряд ли бы молодой культурист из австрийского городка мог стать звездой Голливуда, успешным бизнесменом и губернатором Калифорнии. Только одно беспокоит Арни - президентом США ему не быть никогда.
- Я бы выиграл, но мне не дают баллотироваться. Закон запрещает. Я же родился в Австрии, а не в США, - пожаловался на превратности судьбы «терминатор».
Впрочем, жаловаться ему грех, ведь для своих 72 лет Шварценеггер выглядит очень неплохо.
Арнольд Шварценеггер выступает на форуме в Петербурге.Экс-губернатор Калифорнии заявил, что "счастлив быть здесь"Роман ЛЯЛИН
ИСТОЧНИК KP.RU