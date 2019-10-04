2019-10-04T18:12:14+03:00
Общество

Фантастическое место: Шварценеггер оценил «Газпром Арену»

Главный «терминатор» планеты 4 октября выступил на форуме в Петербурге
Петр КИБЕР
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Арнольда Шварценеггера восхитил стадион на Крестовском острове.Арнольда Шварценеггера восхитил стадион на Крестовском острове.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Главная новость последних дней - приезд легендарного Арнольда Шварценеггера в Санкт-Петербург. Чтобы увидеть голливудского киноактера вживую, на «Газпром Арене» собрались тысячи человек. А сам Мистер Олимпия (актер имеет и такой титул), выйдя на сцену, тоже оказался в восторге от происходящего.

- Я счастлив быть здесь. Посмотрите на это место, оно выглядит фантастически! Это впечатляет, - приветствовал собравшихся «железный Арни».

Что касается дальнейшего, то потом Шварценеггер рассказал историю своей жизни и своего успеха. Он посоветовал никому не бояться и не стесняться ошибок, ведь ошибаются все. Главное - идти к своей цели.

Если бы не упорство, то вряд ли бы молодой культурист из австрийского городка мог стать звездой Голливуда, успешным бизнесменом и губернатором Калифорнии. Только одно беспокоит Арни - президентом США ему не быть никогда.

- Я бы выиграл, но мне не дают баллотироваться. Закон запрещает. Я же родился в Австрии, а не в США, - пожаловался на превратности судьбы «терминатор».

Впрочем, жаловаться ему грех, ведь для своих 72 лет Шварценеггер выглядит очень неплохо.

Арнольд Шварценеггер выступает на форуме в Петербурге.Экс-губернатор Калифорнии заявил, что "счастлив быть здесь"Роман ЛЯЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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