2019-10-04T18:20:51+03:00
Происшествия

По решению суда заблокирован сайт с инструкциями по убийству голубей в Санкт-Петербурге

Страница противоречила законам страны
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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В Петербурге заблокировали сайт, призывающий убивать голубей.В Петербурге заблокировали сайт, призывающий убивать голубей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Санкт-Петербурге закрыли сайт под чудовищным названием «Как убить голубей, которые вам мешают жить». Зверское название оказалось нешуточным: прокурорская проверка установила, что публикации на веб-странице были действительно из категории запрещенного контента.

Инструкции к живодерству сопровождались видеоматериалами с жестоким обращением с животными. На них были запечатлены страдание и смерть несчастных пернатых. Суд уже признал страницу противоречащей законам страны и ее заблокировал.

- Информационный материал противоречит принципам морали и гуманизма, оказывает негативное влияние на нравственное, духовное, психическое развитие граждан, в том числе несовершеннолетних, как допускающий возможность жестокого обращения с животными с применением болезненных и травмирующих приемов, - комментируют в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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