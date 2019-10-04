СКА подписал новый контракт с Антоном Беловым

СЕГОДНЯ 18:36 2019-10-04T18:36:50+03:00

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Сразу двух игроков «подписал» в последний рабочий день недели петербургский СКА. Новый контракт был заключен с защитниками Антоном Беловым и Данилой Галенюком.

- Хоккейный клуб СКА подписал соглашение с защитником Антоном Беловым. Контракт на новых условиях рассчитан до конца сезона и будет действовать до 30 апреля 2020 года, - сообщает пресс-служба СКА.

Что именно за «новые условия» в клубе не сообщают, но вряд ли они стали лучше для игрока. В прошлом сезоне у Антона Белова была серьезная травма, он долго лечился и лишь теперь готов снова выйти на лед. Его появление возможно в матче с челябинским «Трактором».

А вот контракт с Данилой Галенюком более продолжительный - до весны 2022 года. Это означает, что в клубе рассчитывают на молодого защитника, который и в будущем сможет защищать цвета армейцев с Невы.

ИСТОЧНИК KP.RU