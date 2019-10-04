2019-10-04T19:26:14+03:00
Общество

В ночь на субботу Петербург засыпят солью из-за похолодания

Дорожные службы города переходят в зимний режим
Петр КИБЕР
Поделиться:
Такого снегопада, конечно, не будет, но сыпать реагенты дорожники уже начнут.Такого снегопада, конечно, не будет, но сыпать реагенты дорожники уже начнут.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Они возвращаются! Ненавистные всем автомобилистам и простым горожанам реагенты, песчано-соляные смеси и растворы вновь появятся на улицах Санкт-Петербурга. Уже в ночь на субботу дорожные службы начнут посыпать дороги и тротуары, а причина тому - похолодание.

- Дорожники будут вести уборку по зимней технологии. Ожидается, что в ночь на 5 октября температура опустится до -2 градусов и может пойти снег, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.

Соляные и химические растворы в первую очередь «прольются» на набережных, мостах и путепроводах. А смесь из песка и соли будет сыпаться на пригородных трассах и огкраинах города. Она нужна для ликвидации.

Учитывая похолодание, в Смольном приняли решение прекратить ночную помывку города. Пока на зимний режим, который официально начинается 16 сентября, дорожные службы не перешли, но они готовы работать по фактической погоде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржца пырнули ножом за то, что он не поделился зарядкой от телефона
Октябрьские ремонты дорог перекроют движение транспорта в Петербурге
Полицейских, вымогавших деньги в «тарантиновском» стиле, заключили под стражу в Петербурге
Сортировочный мост снес кузов «Газели»
В Ленобласти подозреваемого в педофилии мужчину взяли под стражу
Преподаватели СПбГУ выступают против переезда в единый кампус университета в Пушкине
В Ленобласти ищут водителя «семерки», насмерть сбившего пенсионерку
СКА подписал новый контракт с Антоном Беловым
По решению суда заблокирован сайт с инструкциями по убийству голубей в Санкт-Петербурге
Фантастическое место: Шварценеггер оценил «Газпром Арену»
В центре Санкт-Петербурга по Неве прошла дизельная подводная лодка
Проституток и клиентов из борделя на Варшавской улице выкуривали слезоточивым газом
Двое приезжих жили в Петербурге, расплачиваясь фальшивыми деньгами
Не от того лечили: В Мурино 15-летний подросток умер из-за ошибки врачей
Сын Боярского попытался оправдать отца, уличив в «кривой» парковке машину спецслужб