В ночь на субботу Петербург засыпят солью из-за похолодания

СЕГОДНЯ 19:26 2019-10-04T19:26:14+03:00

Такого снегопада, конечно, не будет, но сыпать реагенты дорожники уже начнут. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Они возвращаются! Ненавистные всем автомобилистам и простым горожанам реагенты, песчано-соляные смеси и растворы вновь появятся на улицах Санкт-Петербурга. Уже в ночь на субботу дорожные службы начнут посыпать дороги и тротуары, а причина тому - похолодание.

- Дорожники будут вести уборку по зимней технологии. Ожидается, что в ночь на 5 октября температура опустится до -2 градусов и может пойти снег, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.

Соляные и химические растворы в первую очередь «прольются» на набережных, мостах и путепроводах. А смесь из песка и соли будет сыпаться на пригородных трассах и огкраинах города. Она нужна для ликвидации.

Учитывая похолодание, в Смольном приняли решение прекратить ночную помывку города. Пока на зимний режим, который официально начинается 16 сентября, дорожные службы не перешли, но они готовы работать по фактической погоде.

ИСТОЧНИК KP.RU