В Ленобласти ищут водителя «семерки», насмерть сбившего пенсионерку
Полиция Петербурга и Ленинградской области ищет водителя, который насмерть сбил 61-леьнюю женщину утром 4 октября. Трагедия произошла в деревне Ганьково Тихвинского района Ленобласти.
- Около 8:45 у дома 1 по Северному переулку неустановленный автомобиль совершил наезд на женщину 1958 года рождения, - сообщал отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Травмы оказались для пешехода смертельными и пенсионерка скончалась до приезда скорой помощи. Водитель не стал дожидаться полицейских и скрылся с места ДТП. Позднее, в ходе розысков, был найден ВАЗ-2107 с характерными для подобной аварии повреждениями.
«Семерка» была брошена, водителя поблизости не оказалось. Сейчас устанавливается его личность, после чего автомобилиста объявят в розыск.
За гибель человека и оставление места ДТП ему грозит серьезное наказание.
ИСТОЧНИК KP.RU