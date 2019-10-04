2019-10-04T19:37:50+03:00
Происшествия

В Ленобласти ищут водителя «семерки», насмерть сбившего пенсионерку

Смертельное ДТП произошло утром 4 октября под Тихвином
Петр КИБЕР
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ГИБДД ищет водителя, насмерть сбившего пенсионерку.ГИБДД ищет водителя, насмерть сбившего пенсионерку.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Полиция Петербурга и Ленинградской области ищет водителя, который насмерть сбил 61-леьнюю женщину утром 4 октября. Трагедия произошла в деревне Ганьково Тихвинского района Ленобласти.

- Около 8:45 у дома 1 по Северному переулку неустановленный автомобиль совершил наезд на женщину 1958 года рождения, - сообщал отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Травмы оказались для пешехода смертельными и пенсионерка скончалась до приезда скорой помощи. Водитель не стал дожидаться полицейских и скрылся с места ДТП. Позднее, в ходе розысков, был найден ВАЗ-2107 с характерными для подобной аварии повреждениями.

«Семерка» была брошена, водителя поблизости не оказалось. Сейчас устанавливается его личность, после чего автомобилиста объявят в розыск.

За гибель человека и оставление места ДТП ему грозит серьезное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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