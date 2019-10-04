2019-10-04T19:51:09+03:00
Происшествия

Сортировочный мост снес кузов «Газели»

Если знаменитый Мост глупости отдыхает, то «на работу» выходят его сменщики
Петр КИБЕР
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Под Сортировочным мостом "Газель" снесла себе кузов. Фото: vk.com/spb_todayПод Сортировочным мостом "Газель" снесла себе кузов. Фото: vk.com/spb_today
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В Петербурге есть несколько мостов, которые являются грозой автомобилиста. Самый знаменитый, конечно же, Мост глупости, имеющий на своем счету 172 «жертвы». Именно столько грузовиков, автобусов и прочих транспортных средств снесли себе кузова о переправу. Но и другие мосты города не дремлют. Вечером пятницы на охоту вышел Сортировочный.

- Сортировочный мост сломал кузов еще одной «Газели», - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Очевидно, что водитель грузовичка не учел высоты своего автомобиля и на полном ходу влетел в преграду. Обычно такими ошибками грешат приезжие, не знающие города или же забывчивые газелисты.

В комментариях горожане удивляются тому, сколько еще машин должно разбиться под Сортировочным мостом, Мостом Глупости или переправой на Боровой улице, чтобы водители перестали ездить исключительно по навигатору, а начали думать головой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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