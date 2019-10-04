Октябрьские ремонты дорог перекроют движение транспорта в Петербурге

СЕГОДНЯ 20:53 2019-10-04T20:53:17+03:00

Больше всего дорог перекроют в Выборгском и Приморском районах. Фото: Олег ЗОЛОТО

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В начале октября вступили в силу новые распоряжения об ограничении и закрытии движения транспорта в Санкт-Петербурге. Так, с текущей субботы по 14 октября «Орион плюс» перекроет дороги в Приморском районе от Туристской улицы до Планерной улицы, включая перекрестки.

- Напомним, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ, - пытаются хоть как-то утешить водителей в ГАТИ.

Ремонт газопровода ограничит движение машин в ночь с 00:00 до 6:00 7 октября на Сердобольской улице у Студенческой улицы, а также в ночное время 00:00 до 6:00 с 8 по 11 октября по Студенческой улице от Земледельческой улицы до Сердобольской улицы.

С 8 по 27 октября из-за ремонта дороги перекроют проспект Энгельса от Рашетовой улицы до Светлановской площади и от Светлановской площади до Новосильцевского переулка, включая перекрестки.

При этом по ночам (с 22:00 до 07:00) 18-22 октября закроют направление движения транспорта от Светлановской площади к Рашетовой улице и по Манчестерской, Дрезденской, Гданьской и Гаврской улицам в створе проспекта Энгельса.

С 23 по 27 октября в ночное время с 22:00 до 07:00 перекроют дороги по проспекту Энгельса от Рашетовой улицы к Светлановской площади, а также в створе проспекта Энгельса по Скобелевскому проспекту, Елецкой, Енотаевской, Калязинской, Кольской, Кубанской и Ломовской улицам, Удельному проспекту, а также Эмануиловской и Нежинской улицам.

ИСТОЧНИК KP.RU