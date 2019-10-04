Петербуржца пырнули ножом за то, что он не поделился зарядкой от телефона

СЕГОДНЯ 21:34 2019-10-04T21:34:39+03:00

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Двое петербуржцев не поделили зарядное устройство от телефона. В итоге один вонзил другому в живот нож. Прокуратура Адмиралтейского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении обидчивого злоумышленника. Его признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия».

- Суд установил, что злоумышленник в декабре 2018 года вступил в жесткий конфликт со своим собеседником. Как оказалось, они не смогли поделить зарядное устройство. В ходе ссоры потерпевшему ударили кулаком в подбородок и ножом в живот, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Медики диагностировали у потерпевшего проникающее ранение в области живота и брюшной полости с повреждением печени. Известно, что подсудимый свою вину признал и от следствия не бегал. Суд назначил ему лишение свободы сроком на 1 год и 4 месяца в исправительной колонии общего режима. Однако пока приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU